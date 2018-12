Herdenkingsobject op plek kapelletje familie Lietaert CDR

18 december 2018

Eerder deze maand ging het kapelletje van de familie Lietaert in de Bollaardstraat totaal onverwachts tegen de vlakte. Dit amper enkele maanden nadat de familie het gebouwtje uit 1936 in ere herstelde. Ze deden dit nadat een projectontwikkelaar hen beloofd had de kapel bij de realisatie van een appartemensblok niet aan te raken. Maar de grond veranderde echter van eigenaar en over het bewaren van de kapel stond niets op papier wat het doodvonnis van het gebouwtje betekende. Filip Deforche, gemeenteraadslid voor het Vlaams Belang, kaartte de sloop van het stukje religieus erfgoed aan op de gemeenteraad. “Het is de bedoeling dat er op de plaats van de kapel een herdenkingsobject komt”, weet cultuurschepen Dirk Lievens. “Het is en blijft jammer dat het zo afgelopen is voor de kapel hoewel er een mondeling akkoord was. Het kapelletje was niet beschermd en stond niet op de inventaris bouwkundig erfgoed, maar we hebben nu wel alles in stelling gebracht opdat onze diensten over een inventaris van alle kapellen beschikken en hier zicht op hebben bij het verlenen van vergunningen.”