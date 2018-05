Herdenkingsmars mondt uit in rellen ZES AMOKMAKERS OPGEPAKT DIE POLITIE MET STENEN BEKOGELEN ALEXANDER HAEZEBROUCK

22 mei 2018

02u36 0 Roeselare De mars voor de overleden Moïse Lamine Bangoura (27) is zaterdag niet vreedzaam verlopen, zoals de organisatoren gepland hadden. Zo'n 20 relschoppers bekogelden de politie met stenen. Zes amokmakers werden opgepakt, maar mochten na verhoor beschikken.

Een van de zes amokmakers gooide tot twee maal toe een steen van dichtbij naar een agent, maar de agent slaagde erin de stenen af te weren met zijn schild. "We hebben hem opgepakt op verdenking van doodslag", zegt het parket. "Ook vanwege zijn gebrek aan medewerking. Zo weigerde hij bij zijn arrestatie zijn identiteit kenbaar te maken." Alle zes verdachten werden verhoord en konden daarna beschikken, niemand werd verder aangehouden. Toch is de schade groot. Onder meer auto's, ramen en straatmeubilair moesten eraan geloven. Zo werd de toegangsdeur en een raam van hotel De Bonte Os vernield.





Dreigende taal

De organisatoren hadden voor de mars nochtans opgeroepen om de actie vreedzaam en sereen te houden. Al klonk mede-initiatiefnemer Jonathan M. al dreigend tijdens zijn toespraak. "We willen antwoorden over de doodsoorzaak van onze broeder, en snel. Zoniet hebben jullie ons niet meer onder controle." Het parket had eerder al gecommuniceerd dat Bangoura niet was gestorven door politiegeweld en dat op zijn lichaam geen bloedsporen of breuken werden vastgesteld. Maar zijn familie is niet overtuigd. "We mochten tot nu toe alleen zijn gezicht zien", klinkt het bij de ouders. "Waarom houden ze de rest van zijn lichaam verborgen? Het klopt gewoon niet, ze houden iets achter. We willen weten wat er precies is gebeurd en waaraan onze zoon is gestorven."





Onaanvaardbaar

Burgemeester Kris Declercq (CD&V) reageert geschokt op de geweldplegingen. "Dit is voor mij onaanvaardbaar. Ik ben een vurig voorstander van de vrije meningsuiting, maar protesteren moet altijd met respect gebeuren en zeker volledig geweldloos. Dit is niet te tolereren in ons land, en zeker niet in Roeselare. We hebben deze mars toegestaan om de controle te behouden, want een verbod had sommige mensen niet tegengehouden." De politie was dan ook massaal paraat. Het korps kreeg ook hulp vanuit andere politiezones. De 350 deelnemers aan de mars wandelden van aan het station naar de Rondekom-straat en terug naar het station. Ze scandeerden 'Lamine, Justice!' en 'Police, assassins!'





Onderzoek

Moïse Lamine Bangoura (27) stierf op 7 mei. Een deurwaarder trok die dag samen met agenten naar de huurwoning van de jongeman om hem uit zijn huis te zetten vanwege achterstallige huur. Bangoura raakte uitzinnig van woede, waardoor de agenten hem moesten overmeesteren en in de boeien slaan. Kort daarna zeeg de man neer en overleed hij ter plaatse. Het onderzoek is nog volop aan de gang. De advocaat van de familie legt vandaag een verzoekschrift neer om het dossier en het autopsierapport te mogen inzien.