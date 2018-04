Heraanleg Noordhof van start 26 april 2018

De heraanleg van het Noordhof tot een open ontmoetingsplaats is deze week gestart. Tegen begin juni moet het park tussen de Noord- en Kattenstraat niet alleen groener ogen, maar ook toegankelijker en netter. De verweerde mozaïekkasseien aan de ingang gaan er uit en worden vervangen door groen. Centraal komt een comfortabel fietspad in beton dat aansluit op het nieuwe fietspad in het nieuwe stuk park langs de zijde van Het Laere en op het bestaande wandelpad in het stadspark. Het bestaande stadspark wordt dus doorgetrokken tot aan de Noordstraat. Ook worden nieuwe banken geplaatst. (CDR)