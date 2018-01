Heraanleg de Coninckplein donderdag van start 31 januari 2018

De lang aangekondigde vergroening van het de Coninckplein, in de volksmond gekend als het Sint-Amandsplein, start op donderdag 1 februari. Vanaf dan is parkeren op het plein er verleden tijd. Het de Coninckplein wordt omgevormd tot een groene ontmoetingsplek in het hart van de stad met een grasplein en extra bomen. Doordat alleen het plein zelf wordt aangelegd, blijven de woningen en winkels tijdens deze werken bereikbaar. Parkeren kan wel nog op de 12 Shop&Go-plaatsen rond het plein en de nabijgelegen parkings. Vanaf 1 februari wijzigt de verkeerscirculatie l rond het de Coninckplein minimaa. In de Hendrik Consciencestraat wordt éénrichtingsverkeer ingevoerd van de Jan Mahieustraat naar de Torenstraat. Dit is in het verlengde van de bestaande éénrichting tussen de Torenstraat en Stationsplein. Door deze wijziging krijgen fietsers meer ruimte om in beide richtingen te blijven rijden. De straat vóór de kerk wordt autovrij. De wandelboulevard die het plein omzoomt, zal tot aan de kerk en de gevels van de huizen die ernaast staan, reiken. De garages blijven wel bereikbaar. In de Sint-Amandsstraat en de Jan Mahieustraat verandert er verder niets. (CDR)