Henk en Mathieu openen vrijdag De Lange Giraf 29 mei 2018

02u29 0 Roeselare Hoewel Henk De Gheldere (50) in 2020 naar Spanje wil verhuizen, opent hij nu vrijdag De Lange Giraf, in het pand waar vroeger The Kingston gevestigd was, in de Zuidstraat.

Henk is het gezicht van Viva Verne in de Kermisstraat, maar zal in De Lange Giraf eerder de man achter de schermen worden. Hij geeft Mathieu Boudry (28) de kans om zijn horecatalent te ontplooien. "Stilzitten is niet aan ons besteed. Bovendien is de goesting om te ondernemen te groot en hebben we ook nog altijd geen stek gevonden in Spanje", vertelt Henk. "Wij trekken vaak naar Rotterdam, waar de horeca totaal anders gerund wordt. Roeselare kan er iets van leren. Net zo'n zaak, waar je je welkom voelt en goed bediend wordt, willen wij hier creëren", legt hij uit.





"Een goed café is een plek waar je alleen binnen durft te stappen, waar ruimte is voor een gemoedelijke babbel met de barman, die zijn job oprecht graag doet en volgens de regels van de hospitality", springt Boudry bij. "We zijn trouwens van plan advies en workshops te geven aan wie een job in de horeca ambieert."





De Lange Giraf moet een plek worden waar je binnenstapt voor een koffie, een stukje kaas, een gemoedelijke babbel, een origineel niet-alcoholisch drankje, maar waar ook ruimte is voor een stukje cultuur via expo's. (CDR)