Helpt Spillebad boeren uit de nood? STAD ZOEKT MANIER OM CHLOOR UIT 900.000 LITER WATER TE FILTEREN CHARLOTTE DEGEZELLE

03 augustus 2018

02u29 0 Roeselare Kan het water uit het Spillebad, dat zondag definitief sluit, soelaas bieden voor de landbouwers die door de aanhoudende droogte met watergebrek kampen? De piste wordt momenteel door stad Roeselare en Inagro onderzocht. Grote pijnpunt is het chloor in het zwembadwater.

"De situatie is nu voor heel wat land- en tuinbouwers dramatisch", opent Marc Vanwalleghem, Roeselaars schepen van waterhuishouding (CD&V). "Wist je bijvoorbeeld dat er in een serre van één hectare momenteel dagelijks 40.000 liter water nodig is?" En dat water is er eenvoudigweg niet, door de aanhoudende droogte en de schadelijke blauwalgen in het kanaal Roeselare-Leie. Met man en macht wordt gezocht naar extra opties om de boeren uit nood te helpen.





Watervoorraden op

"Alle mogelijke opties worden bekeken", vertelt schepen Marc Vanwalleghem. "We hebben alle bufferbekkens bekeken, maar nergens is er nog voorraad. Ook beide werven met een vergunde bronbemaling -de werf op de hoek van de Noord- en de Uilstraat en die langs de Beversesteenweg waar Coussée-Bostoen appartementen bouwt- werden in overweging genomen. Maar op beide locaties komt er amper nog water uit de grond. Onze eigen reservoirs zijn wel nog vol. Maar dat water is gereserveerd om recent aangelegde, eenjarige en kostbare beplantingen te besproeien. Met die voorraad zitten we nog goed voor drie weken."





De Egemse kleiputten zijn nu de enige optie voor de boeren. Maar volgende week zou daar een unieke Roeselaarse locatie kunnen bijkomen, want vanaf maandag komt er een bijzonder grote plas water ter beschikking: het Spillebad. "Ons oude zwembad is goed voor 900.000 liter water", weet de schepen. "Dat water gaan we zeker niet verspillen. Maar het kan ook niet zomaar gebruikt worden, door de aanwezige chloor die teelten zou verbranden. Onze diensten onderzoeken samen met Inagro, het provinciaal onderzoeks- en adviescentrum voor de land- en tuinbouw in Beitem, hoe we dit water bruikbaar kunnen maken. Chloor verdampt door de beweging van het water. Een aantal keer overpompen zou dus voldoende kunnen zijn. Dit alles, maar ook het kostenplaatje ervan en hoe het water uit het bad bij de boeren raakt, wordt momenteel onder de loep genomen."





Orkestruimte

Ook voor het gebouw van het Spillebad is ondertussen een tijdelijke invulling gevonden. De Stedelijke Academie voor Podiumkunsten (STAP) zal vanaf september elke ochtend de cafetaria inpalmen. "We gaan die plek gebruiken als orkestruimte", vertelt directeur Dirk Lievens. "Het is een tijdelijke noodoplossing. We kampen in de academie al langer met plaatsgebrek maar door met het orkest uit te wijken, halen we de druk wat van de ketel op zaterdagochtend, traditioneel een piekmoment."