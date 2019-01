Helpende handen gezocht voor paddenoverzet CDR

17 januari 2019

Amfibieën ontwaken in de loop van februari uit hun winterslaap waarna ze richting beken en poelen trekken om zich voort te planten. Tijdens hun tocht komen ze vaak wegen tegen die ze op gevaar voor hun eigen leven oversteken. Natuurpunt organiseert daarom al jarenlang paddenoverzetacties. Dit samen met ’t West-Vlaamse Hart en Stad Roeselare. Hiervoor zoekt men jaar na jaarvrijwilligers. Geïnteresseerd? Op maandag 21 januari vindt om 19.30 uur de startvergadering van de amfibieënwerkgroep plaats in het zaal ’t Achterhuis in de ’s Gravenstraat 14.