Helft van de arbeiders bij Villeroy & Boch staakt, bedienden werken wel CDR

13 februari 2019

08u36 0

Bij Villeroy & Boch, producent van badkuipen en douches in acryl, staakt ongeveer de helft van de arbeiders. De bedienden werken wel. “Het is de eerste keer in acht jaar dat we opgeroepen hebben om te staken”, zeggen de vakbonden. “Deze morgen draait er maar een van de drie lijnen. Er is geen enkele interimkracht aan de slag. Vanmiddag zal het bedrijf waarschijnlijk volledig plat liggen. We pleiten voor serieuze onderhandelingen. Niet over zaken als extra maaltijdscheques of groepsverzekeringen, maar over extra loon, wat een impact heeft op ons pensioen en wat we dus ook echt voelen. Daarnaast zijn we niet tegen langer werken, maar het moet wel haalbaar zijn.”