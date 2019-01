Helft automobilisten negeert regels in fietsstraat LSI

18 januari 2019

13u56

Bij een controle in de zone 30 in de Kattenstraat in Roeselare, die een fietsstraat is, is vrijdagochtend de helft van de 133 gecontroleerde automobilisten geverbaliseerd. In anderhalf uur hielden 65 chauffeurs zich niet aan de snelheidsbeperking. In een fietsstraat mogen automobilisten niet sneller dan dertig kilometer per uur rijden en mogen ze fietsers niet inhalen. Drie automobilisten hielden zich ook niet aan de tweede regel. De automobilisten zullen binnenkort een boete in de brievenbus krijgen. Voor het inhalen van fietsers in een fietsstraat bedraagt die 58 euro, voor de snelheidsovertreding minstens 53 euro. De hoogst gemeten snelheid was 52 kilometer per uur, goed voor een boete van 185 euro.