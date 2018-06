Hele gezin schiet raak MOEDER EN TWEE DOCHTERS DOMINEREN WK KATAPULTSCHIETEN CHARLOTTE DEGEZELLE

02u27 0 Roeselare Het gezin Pleysier-Degryse mag zich de ultieme top in het katapultschieten noemen. Tijdens het wereldkampioenschap in Italië gingen zowel zussen Taylor (12) en Gibsy (8) Pleysier en hun mama Kelly Degryse (35) met een medaille naar huis.

Indrukwekkend. Een ander woord is er niet voor de prestatie die Kelly Degryse en haar dochters Taylor en Gibsy Pleysier afgelopen weekend neerzetten op het WK katapultschieten in het Italiaanse Gualdo Tadino (in de buurt van Perugia nvdr.). Waar de andere deelnemers het minst van opkeken was de topprestatie van de 12-jarige Taylor. Het meisje ontdekte de katapult 2,5 jaar en schiet sindsdien de ene prijs na de andere bij elkaar. Op het WK kroonde ze zich wereldkampioen bij de meisjes -15 jaar. "En met m'n score zou ik zelfs zilver weggekaapt hebben bij de dames", zegt ze fier. "Het was stressen op voorhand want de druk was hoog. Iedereen verwachtte dat ik zou winnen. Op dag één (vorige donderdag, nvdr) was ik bovendien ziek. Ik had 39 graden koorts. Op de tweede dag ben ik 's avonds gevallen. Gelukkig bezeerde ik alleen mijn been en wist ik de titel te pakken. Hoewel iedereen het voorspeld had, was ik toch verrast. Bovendien hou ik er niet alleen een trofee en de titel, maar ook een nieuwe Chinese sponsor aan over."





Ter plaatse ingeschreven

We gaan ongetwijfeld dus nog van Taylor horen, maar zeker en vast ook van haar mama en kleine zus. Beiden schieten pas twee maanden en veroverden ook een podiumplaats. "Gibsy hebben we eigenlijk maar ter plaatse ingeschreven", vertelt Kelly. "Ze wou per se schieten, maar mocht niet omdat de minimumleeftijd 9 jaar was. Bij navraag kregen we te horen dat deelnemen toegelaten is in het jaar dat je negen wordt en kijk, ze heeft brons weggekaapt. Het is overduidelijk dat ze veel opgepikt heeft van haar zus. Toen ze haar naam omriepen, werd Gibsy bijna hysterisch en haar trofee laat ze niet meer los."





Niets te verliezen

Over haar eigen prestatie is Kelly nog steeds verwonderd. "Ik was helemaal niet van plan mee te doen aan het WK, maar heb me laten overtuigen omdat ik met amper twee maanden ervaring niets te verliezen had. Ik wou vooral niet als laatste Belgische vrouw eindigen. Na de eerste dag stond ik op de tweede plaats. Ik dacht dat ik gewoon wat geluk had gehad, maar ik ben nooit verder weggezakt dan de derde plaats en uiteindelijk heb ik zilver binnengehaald bij de dames. De lat ligt nu wel hoog, want in de Belgische competitie zal ik moeten scoren. Ik wil geen eendagsvlieg zijn."





Anderhalve maand geleden richtte het gezin, dat sinds kort in Hooglede woont, een eigen katapultclub op in Roeselare: Game Gamekeeper Proshot Team Roeselare. "Onze drie podiumplaatsen zijn de mooiste reclame ooit, want waar elders zou je leren katapultschieten?", besluit Kelly.





