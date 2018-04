Heel de dag markt op 1 mei 27 april 2018

Feest van de arbeid of niet, op dinsdag 1 mei zijn de marktkramers op post voor de wekelijkse dinsdagmarkt. Maar ook in de namiddag kan je tussen de kramen slenteren tijdens de jaarlijkse feestmarkt van 1 mei. De Roeselaarse jaarmarkt is meteen de eerste van een nieuw seizoen avond- en jaarmarkten. De marktkramers maken er een echt toppertje van met animatie, speciale attracties en nieuwe producten.





(CDR)