Harley uit dierenasiel gestolen, dief laat fiets achter LSI

18 maart 2019

16u34

Bron: LSI 2 Roeselare Uit het dierenasiel van Roeselare is afgelopen weekend Amerikaanse Stafford Harley gestolen.

“Om 12 uur gaven we hem nog eten maar toen we om 13 uur wilden afsluiten, was hij verdwenen”, aldus de vrijwilligers van het asiel. De dief liet na de diefstal zijn fiets achter aan het asiel. De medewerkers deden aangifte bij de politie van de zone Riho. “We willen iedereen oproepen om waakzaam te zijn en ons te informeren moest er iemand Harley ergens zien”, roept het Roeselaarse dierenasiel op Facebook op. “We hopen vooral dat Harley snel en veilig naar ons asiel terugkeert.”