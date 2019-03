Harley-hoogdag van het jaar: 2.000 bikers verbroederen tijdens Open House van West-Flanders Motorbikes Christophe Deconinck

25 maart 2019

Voor motorrijders kan de winter niet snel genoeg voorbij zijn. Om het lenteseizoen goed in te zetten, nodigde het team van West-Flanders Motorbikes Harley-Davidson en andere motorfanaten op hun jaarlijkse ‘Open House’ bijeenkomst in en rond de flagstore van het Amerikaanse merk op het industrieterrein aan de rand van Roeselare. Twee dagen lang raasden brullende motoren over de Kachtemsestraat, waar zo’n tweeduizend motorrijders uit alle hoeken van het land en soms van ver over de grens bijeen waren gekomen om te verbroederen. “De weergoden waren ons goed gezind, maar ongeacht het weer hangt er tussen de bikers steevast een gemoedelijke sfeer. Veel mensen hebben elkaar soms maandenlang niet gezien, maar nu de motoren zijn geolied en opgeblonken, komt daar wel snel weer verandering in,” voorspellen zaakvoerders Wesley Mahieu en Rebecca Houwen.

Naast de nieuwste snufjes, zoals uitlaten met regelbare geluidsdempers en gps-tracking en beveiligingssystemen, kon je er Harleys bewonderen die met goud waren belegd, tot in de kleinste details gegraveerd of voorzien van wondermooie ‘pinstriping’.