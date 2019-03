Handelaars bundelen krachten voor De Munt Sunday CDR

13 maart 2019

De Munt laat van zich horen. Het voorbije jaar openden Superdry, Corylie, Just Fie, I-cor, Studiebox en Curieuzeneuze er de deuren. Daarnaast verhuisde Twenty Seven naar een andere stek op De Munt, is VIDA Design nog maar eens uitgebreid en werd het ARhuscafé in een volledig nieuw en hip kleedje gestopt. De ondernemende handelaars willen het succes van De Munt bekrachtigen door allen samen de deuren te openen op zondag 24 maart tijdens De Munt Sunday. De winkels verwelkomen de klanten van 13 tot 18 uur met tal van acties, gaande van kortingen tot verrassingen. Sommige winkels openen al vanaf 10 uur de deuren. Deelnemende handelaars zijn Corylie, Dhondt Interieur, VIDA Design, Fausto Fara, Superdry, Dolciumi, Di, , I-COR, Just Fie, Twenty Seven, Curieuzeneuze en bar Julien. The Blik Dooze Band zorgt op het plein voor een streepje muziek en ook de Rodenbach Carnavalsstoet passeert in de namiddag langs De Munt.