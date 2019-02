H.Hartparochie smult pannenkoeken voor het goeie doel CDR

12 februari 2019

De H. Hartparochie organiseert op dinsdag 5 maart, Vastenavond, een pannenkoekenavond. Tussen 16 en 19 uur is iedereen welkom in zaal Don Bosco in de ’s Gravenstraat. Voor vier pannenkoeken betaal je twee euro en de opbrengst gaat naar de missiewerking en de Kerit. De pannenkoeken kunnen ook afgehaald worden. Bestellen kan op 0485/79.04.30.