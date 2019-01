Gulden Ransels voor Laban Carlier en chiro ’t Vlotterke Sam Vanacker

27 januari 2019

15u00 0 Roeselare De Krottegemse Ransels reikten tijdens hun nieuwjaarsreceptie in café Breda Jazz zondag de Gulden Ransels uit voor de meest verdienstelijke Krottegemse vereniging en persoon.

De meest verdienstelijke vereniging van 2018 werd chiro ’t Vlotterke, die in begin 2018 ontstond uit de samensmelting van meisjeschiro ’t Vloke en jongenschiro Trefferke. De twee jeugdbewegingen traden in februari 2018 op ludieke wijze in het huwelijksbootje.

De Gulden Ransel voor meest verdienstelijke persoonlijkheid was voor Laban Carlier (38), die onlangs na zeven jaar en zeven maanden de deuren van het bekende Roeselaarse café Barlaban achter zich dicht trok. Samen met zijn hondje Bambu vertrekt Laban straks op (wereld)reis. De zaak staat over te nemen.