Group Vereenooghe wint award voor elektronisch betalen CDR

01 maart 2019

Groep Vereenooghe, de grootste Mercedes-Benz merkconcessiehouder van West-Vlaanderen, valt in de prijzen voor de manier waarop het aanzet tot elektronisch betalen. Voor hun inzet om naar een cashloze samenleving te evolueren door onder andere mobiele terminals te plaatsen waarmee vlot voorschotten betaald kunnen worden, kregen ze de Premium Customer Award van Keyware, een van de leidende verdelers van elektronische betaalmogelijkheden in België. “Een autodealer handelt elke dag in producten van grote bedragen. In een samenleving waar vandaag steeds minder cash circuleert, is het daarom niet alleen noodzakelijk, maar ook veiliger om elektronisch te betalen. We zijn blij dat we met onze technologie Groep Vereenooghe daarin kunnen ondersteunen”, zegt Joris Maes van Keyware.

De verschillende veranderingen in het autolandschap verplichten garages om in te zetten op automatisering, snelle service en innovatie. Groep Vereenooghe slaagt daar goed in, onder andere door gebruik te maken van de diensten van Keyware. “In een samenleving waar steeds meer auto’s worden gedeeld, moet je je zo aantrekkelijk mogelijk maken om auto’s te kopen. Daarom kiezen we als Mercedes-Benz concessiehouder graag voor de Mercedes onder de betaalterminals”, besluit Wendy Warnez, financieel verantwoordelijke van Groep Vereenooghe.