Grote postzegelverkoop in Zaal Rinus CDR

27 februari 2019

De Koninklijke Vlaamse Bond van Postzegelverzamelaars van Roeselare en Omliggende organiseert op zondag 10 maart 2019 de dertigste grote postzegelverkoop. Vanaf 9.45 uur is iedereen welkom in Zaal Rinus op de Beverseaardeweg. Er worden 375 loten te koop aangeboden waaronder Belgische reeksen tegen voordelige prijzen. Bezichtigen kan vanaf 8.45 uur. De lijst van de kavels is te vinden op www.kvbproeselare.be of op aanvraag via versavel.roeland@skynet.be.