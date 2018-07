Grote duivenvlucht dag uitgesteld door hitte 28 juli 2018

Omwille van de uitzonderlijke hitte heeft minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) gisteren een inkorvingsverbod uitgevaardigd.

Geen enkele duif mocht gisteren ingekorfd en vervoerd worden. Een flinke streep door de rekening van de Verbroedering van de Vaderlandslievende Verenigingen Roeselare. De VVVR organiseert vandaag normaal gezien voor de vierde keer een grote duivenvlucht van Compiègne naar Roeselare ter ere van de postduiven uit WO I. Door het verbod is de planning echter een dag opgeschoven. De duiven zullen pas vandaag ingekorfd worden in Roeselare, waarna ze 's nachts richting Frankrijk gevoerd worden. Normaal gezien zullen de ruim 20.000 vogels daarom pas zondag gelost worden. Maar aangezien het organiserend comité al een busje geboekt had om de lossing bij te wonen zitten zij vandaag wél al in Compiègne. Zonder duiven. "Heel spijtig", reageert Geert Messiaen. "We zullen zowel het inkorven als het lossen van de duiven moeten missen dit jaar. Maar alle begrip voor de beslissing van de minister. In deze temperaturen kan je overdag geen duiven in een vrachtwagen zetten." (SVR)