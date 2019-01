Grootste halalsupermarkt van de provincie strijkt neer op Stationsplein Charlotte Degezelle

20 januari 2019

10u22 0 Roeselare De eerste halalsupermarkt van de regio, die ineens ook de grootste van de provincie West-Vlaanderen wordt, opent op zaterdag 2 februari de deuren op het Stationsplein. Supermarkt Asalam heeft al filialen in Borgerhout en Sint-Niklaas en hoopt nu ook het hart van alle allochtone en autochtone Roeselarenaars te veroveren. “Asalam betekent vrede. Daarmee geven we aan dat we er zijn voor alle nationaliteiten, alle culturen”, zeggen zaakvoerders Waleed Alsaigh en Salim Al Jader.

Vijf jaar terug verloor het Stationsplein haar Carrefour Express die verhuisde richting Meensesteenweg. Maar volgende maand opent er een nieuwe supermarkt. Niet in hetzelfde pand, maar op de plek waar hamburgerrestaurant Quick in 2017 de deuren sloot. Het wordt echter geen traditionele supermarkt, maar een nieuw filiaal van de halalsupermarktketen Asalam. “Vier jaar terug openden we onze eerste winkel in Borgerhout. Vorig jaar volgde een twee filiaal in Sint-Niklaas. Beide winkels draaien heel goed en lokken ook mensen uit West-Vlaanderen. Steeds vaker stak, zowel in de winkels als op Facebook, de vraag op om ook een winkel in West-Vlaanderen te openen”, vertellen Waleed Alsaigh en Salim Al Jader. “We zijn in Roeselare beland omdat we de stad kennen en hier wel wat vrienden hebben. Bovendien is er hier in de streek nog geen halalsupermarkt. We botsten op het pand aan het Stationsplein en waren direct overtuigd. Centraal in het centrum en vlakbij het openbaar vervoer.”

Maar wat is het verschil tussen een klassieke supermarkt en een halalsupermarkt? “Eigenlijk verkopen wij quasi alle producten zoals een andere supermarkt. Enkel alcohol en varkensvlees niet wegens niet halal. Ook sigaretten vind je straks niet in de winkel omdat die ongezond zijn. In totaal zullen we 6.000 artikelen verkopen. Van wasmiddel tot brood. Onze specialiteiten zijn vers vlees en groenten die we verkopen aan scherpe prijzen. Maar naast wat je in de traditionele supermarkt vindt, hebben we ook voor alle culturen iets in huis. Zo zien we dat er in onze andere filialen zowel, om maar iets te zeggen, Belgen, Polen als Spanjaarden over de vloer komen. Maar wat het belangrijkste is, is dat alle klanten bij ons koning zijn.”

Supermarkt Asalam opent voor het eerst de deuren op zaterdag 2 februari. De voorbije maanden werd het leegstaande pand volledig omgeturnd tot een moderne winkel uitgerust met een koeltoog, diepvriezers, een koelcel voor de groenten, en meters en meters aan rekken die de komende weken gevuld worden. “Zowel in Borgerhout als in Sint-Niklaas was onze openingsdag telkens een ware overrompeling. Ook in Roeselare verwachten we dit. De winkel zal in het begin trouwens dagelijks open zijn van 9 tot 20 uur, ook op zondag. Na een evaluatie kiezen we later onze sluitingsdag. Wij zijn er van overtuigd dat onze supermarkt een meerwaarde wordt voor de stad. De klanten zullen uit heel de provincie komen en daar zullen de andere winkels in de buurt van meeprofiteren.”

Tot slot blijft het niet bij drie winkels. Het team achter Supermarkt Asalam kijkt ambitieus naar de toekomst. “We dromen ervan om op termijn in elke grote Vlaamse stad een winkel te openen”, besluiten Waleed en Salim.

