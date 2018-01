Groot scherm voor WK op Polenplein 02u41 0

Ook in Roeselare zul je de Rode Duivels komende zomer naar de wereldtitel kunnen schreeuwen. Het stadsbestuur plaatst namelijk een scherm van 45 vierkante meter op het Polenplein tijdens het WK in Rusland. Bij het vorige week stond het groot scherm nog op het Stationsplein. Het is de bedoeling dat alle matchen van de Rode Duivels er getoond worden. Speciaal wordt alvast de wedstrijd tegen Tunesië die op Batjeszaterdag gespeeld wordt. (CDR)