Groenpark betrekt bewoners bij vergroening CDR

16 januari 2019

De wijkwerking van het Groenpark droomt van mooi aangeplante straten, stijlvol ingerichte groenzones, een onderhouden en uitnodigend Collievlinderpad, … Op zaterdag 19 januari organiseren ze samen met Stad Roeselare en Natuurpunt om 10 uur een bewonersvergadering onder de noemer ‘Dromen met de buurt’. Dit om de krijtlijnen uit te zetten voor de aanplanting van nieuw groen en de herinrichting van de groenzones in de wijk. Alle bewoners zijn welkom om hun wensen duidelijk te maken en hun mening te geven.

In de rand van de vergroening wil het Groenpark vlinders onder de aandacht brengen. “ De natuurlijke biotoop van heel wat soorten staat onder druk”, aldus Thierry Bouckenooghe. “We willen alle bewoners betrekken bij ons project. Het Collievlinderpad is nu al een pad met een verhaal, een verhaal van geduld en doorzettingsvermogen. Per woning in de wijk kan men gratis één vlinderstruik, die bloeit in lichtpaars, donkerpaars, roze of wit van juli tot september en veel vlinders aantrekt, bekomen om te planten in de (voor)tuin of voortuin. De vlinderstruiken kan men bestellen op de bewonersvergadering. Op de aanplantdag, ergens halfweg maart, worden de struiken bedeeld.”