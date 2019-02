Groenestraat wint eerste Ruiterquiz CDR

12 februari 2019

18u37 0

In ’t Ruitercentrum op de wijk De Ruiter werd voor het eerst een pannenkoekenavond met quiz georganiseerd. De activiteit was een schot in de roos. Zestig bewoners smulden van verse pannenkoeken. Aansluitend was er een stratenquiz met onder andere vragen over de wijk. Zestien ploegen namen deel en wijkbewoner Emanuel Demey presenteerde het geheel. Winnende ploeg was ‘driekoningen’ uit de Ieperseaardeweg. De winnende straat was de Groenestraat. Zij namen de wisselbeker in ontvangst.