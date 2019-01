Groen wil Roeselarenaars stem geven in de gemeenteraad CDR

15 januari 2019

Oppositiepartij Groen wil de gemeenteraadszittingen opwaarderen. Tijdens het fractieleidersoverleg legden ze vier voorstellen op tafel. “Hiermee hopen we een nieuwe drive te krijgen in de gemeenteraad(swerking) en een betere aansluiting te vinden bij de burger, bij wat er leeft in Roeselare”, stelt fractieleider Filiep Bouckenooghe. “Politiek moet terug over ideeën gaan, over visie. De eerste reactie van gemeenteraadsvoorzitter Piet Delrue (Open VLD) was alvast positief.” In eerste instantie pleit Groen naar analogie met Kortrijk Spreekt voor een Roeselare of RSL spreekt . “Dit is een spreekrechtronde voorafgaand aan de gemeenteraad ”, licht Bouckenooghe toe. ” De inwoners krijgen een half uur spreektijd voorafgaand aan de gemeenteraad.Dit heeft geen formeel karakter en alle gemeenteraadsleden zijn welkom, en kunnen vragen stellen ter verduidelijking. De ontvankelijkheid van de vragen wordt beoordeeld door de voorzitter van de gemeenteraad. Het moet gaan over maatschappelijke vragen, vragen die leven bij een grotere groep burgers dan de vraagsteller zelf. Bedoeling is om burgers rechtstreeks te betrekken bij de Gemeenteraad en dit op een doorzichtige, apolitieke manier. Daarnaast willen we graag naast de punten waarover effectief beslissingen genomen worden, ook graag thematische debatten invoeren. Bijvoorbeeld over onderwijs, de betonstop. Hierbij worden geen beslissingen genomen, maar debatteren we over visie op (middel)lange termijn.” Gemeenteraadsleden zijn op vandaag automatisch ook OCMW-leden waardoor de twee raden voortaan na elkaar worden georganiseerd. “Wij vragen om de OCMW-raad steeds eerst te houden. Anders lopen we het risico dit te vlug af te handelen”, aldus Bouckenooghe. “ Groen vindt een sociaal beleid te belangrijk om als uitlopertje van de gemeenteraad te behandelen.” Tot slot wil de partij ook meer experten uitnodigen tijdens de commissies.

