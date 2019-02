Groen stelt zich vragen bij uitblijven bestuursakkoord CDR

01 februari 2019

Oppositiepartij Groen heeft de indruk dat CD&V, sp.a en De Vernieuwers en Open Vld, ‘blind getrouwd’ zijn omdat er meer dan drie maanden na de gemeenteraadsverkiezingen nog altijd geen bestuursakkoord is. “Tijdens de voorstelling van de nieuwe meerderheid werden een aantal intenties gelanceerd, maar naar het grotere geheel blijft het raden”, zegt fractieleider Filiep Bouckenooghe (Groen). “Het schepencollege lijkt ‘blind getrouwd’ en rekent op blind vertrouwen van de bevolking en de gemeenteraadsleden, ook van de eigen meerderheid.”

Bouckenooghe ziet drie mogelijke verklaringen voor het uitblijven van een bestuursakkoord. “Of men wil geen bestuursakkoord, of toch zo ‘light’ mogelijk, zodat CD&V met haar zeven mandaten het zoveel mogelijk voor het zeggen heeft. Of men wil geen sterk uitgebreid bestuursakkoord omdat men zich meer met de ‘waan van de dag’ wil bezig houden en minder met lange termijnvisie. Of men geraakt er niet uit omdat er te veel politieke verschillen zijn”, meent Filiep. “We hebben er het raden naar, maar de burger wil nu wel duidelijkheid. Als we de politieke geloofwaardig willen houden, willen we openheid. Blind trouwen mag dan wel zorgen voor leuke televisieavonden, het lijkt ons niet de meest stabiele basis voor een duurzame relatie tussen de verschillende partijen en met de burger.”