Groen pleit voor sneeuwvrije fietspaden

26 februari 2019

Oppositiepartij Groen hoopt dat Stad Roeselare bij sneeuwval ook werk maakt van het sneeuwvrij maken van fietspaden. “We hebben enkele dagen mogen genieten van een mooi wit winterdeken. De ruimdiensten waren er snel bij om de straten vrij te maken, waarvoor ik toch mijn petje af wil zetten. Jammer genoeg was dit niet het geval bij de fietspaden die voor ons even belangrijk zijn”, stelt raadslid Deniza Miftari. “Fietsers die uit andere gemeenten kwamen, merkten op dat hun fietspad opgeruimd was tot ze Roeselare binnenreden. Zo viel de sneeuw op 6 februari, maar op 7 februari was het fietspad aan de Guido Gezellelaan nog niet geruimd terwijl dat in de naburige gemeentes wel al was gebeurd. In de Oostnieuwkerksesteenweg was dit ook het geval. Ook aan het station waren verschillende fietspaden nog niet vrij. We vinden het toch belangrijk om alle invalswegen én de belangrijke fietsassen prioritair sneeuwvrij te maken en zo ook de veiligheid van onze zwakke weggebruiker te garanderen.” Schepen José Debels (CD&V) laat weten dat de stad fietspaden pekelt en hiervoor een speciale tractor met een pekelvat heeft. “We volgens telkens ons winterplan. De drukke fietsroute via onder andere de Guido Gezellelaan en Spiraalbrug richting station staat als prioritair aangeduid. We doen bij sneeuw ook altijd een oproep aan de burgers om hun voetpaden en sneeuwvrij te maken en hierbij de sneeuw niet op het fietspad te vegen. Dit jaar werden we wat op snelheid gepakt. De sneeuw kwam vroeger en heviger dan voorspeld waardoor we onze timing en de inzet van mannen en materiaal moesten aanpassen. Bij de laatste sneeuwprik gebeurde het ruimen al veel efficiënter.”