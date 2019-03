Groen pleit voor klimaatvriendelijk nieuw stadskantoor CDR

26 maart 2019

Het stadsbestuur streeft ernaar om in 2023 een nieuw stadskantoor in gebruik te nemen. Groen-raadslid Filiep Bouckenooghe pleitte tijdens de gemeenteraadszitting voor een klimaatvriendelijk gebouw. “Met hoge duurzaamheidsscore, groen, energiezuinig en circulair”, stelt hij. “ Schepen Nathalie Muylle (CD&V) hoopt met het onderzoek omtrent het nieuw stadskantoor te landen in het kader van de meerjarenplanning. “We kennen de beperkingen gaande van beperkte toegankelijkheid tot verouderde technieken van het huidige stadhuis en maken nu de oefening zeer grondig, los van een locatie voor het stadskantoor. We gaan na wat echt nodig is, of we de mensen die nu op locatie werken opnieuw onderbrengen in het stadskantoor of niet, of we gaan voor koop, huur of leasing en deden al diverse plaats bezoeken naar onder meer Brugge, Wetteren en Deinze. Ook duurzaamheid is één van de items die grondig bekeken worden. Het is de bedoeling om bij de opmaak van de lastenboeken verschillende certifiëringsmechanismen mee te nemen.”