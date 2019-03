Groen pleit voor klimaatvriendelijk nieuw stadhuis CDR

26 maart 2019

Het stadsbestuur wil in 2023 een nieuw stadskantoor in gebruik nemen. Groen-raadslid Filiep Bouckenooghe pleitte tijdens de gemeenteraadszitting voor een klimaatvriendelijk gebouw. Schepen Nathalie Muylle (CD&V) voert momenteel een onderzoek naar een nieuw stadskantoor. “We kennen de beperkingen van het huidige stadhuis, gaande van beperkte toegankelijkheid tot verouderde technieken. We gaan nu na wat echt nodig is, of we de mensen opnieuw onderbrengen in het stadskantoor of niet, of we gaan voor koop, huur of leasing en deden al verschillende plaatsbezoeken in onder andere Brugge, Wetteren en Deinze. Ook duurzaamheid is een van de zaken die grondig bekeken worden.”