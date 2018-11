Groen pleit voor aankoop Villa Campagne 21 november 2018

Als het van Groen afhangt, dan koopt stad Roeselare Villa Campagne op de hoek van de Veldstraat aan. "Alle partijen en alle bewoners van onze stad vragen naar meer groen en open ruimte", aldus raadslid Leen Sercu. "Maar bijkomende openbare groene ruimte tover je niet zomaar uit je hoge hoed. De verkoop van Villa Campagne creëert zo'n prachtige kans voor de stad om een waardevol stukje groen te behouden en voor iedereen toegankelijk te maken. De prachtige historische tuin van een hectare groot heeft alles in zich om een tweede Park Vandewalle te worden, in een omgeving waar weinig openbaar groen is, als buffer tussen de stadskern en de bedrijvigheden rond de vaart." Burgemeester Kris Declercq (CD&V) laat weten dat de eigenaar de stad al aansprak. "Z'n voorstel wordt onderzocht, maar het is niet evident om nu uitspraken te doen in tijden dat de meerjarenplanning in opmaak is." (CDR)