Groen en N-VA niet te spreken over te krappe wegversmalling CDR

11 april 2019

14u37 3

De tijdelijke verkeersmaatregelen in de Maria’s Lindestraat, en dan meer specifiek de heel krappe wegversmalling in de Maria’s Lindestraat die enkele dagen na de installatie ervan al moest worden aangepast na een vloedgolf aanklachten uit de buurt, vallen ook bij oppositiepartijen Groen en N-VA niet in goede aarde. “Wij stellen vast dat er plots ingrijpende veranderingen zijn gebeurd in de verkeerssituatie in Rumbeke. De circulatie werd daardoor volledig aangepast”, zegt Filiep Bouckenooghe van Groen. “Nochtans werd op de laatste gemeenteraad, met onze steun, een studie over de verkeerssituatie in Rumbeke goedgekeurd. Het is voor ons dan ook onbegrijpelijk dat het bestuur zo lukraak nog vlak voor de uitkomst van deze studie ingrepen doet in het verkeer. Bewoners werden beperkt op de hoogte gesteld en bovendien werden er daags nadien alweer aanpassingen gedaan. Dit is amateuristisch, niet leefbaar en bovendien onveilig. Naar ons aanvoelen ondergraaft het bestuur met deze ingrepen en ondoordachte beslissingen het draagvlak voor een aankomend mobiliteitsplan voor Rumbeke. Dat kan niet de bedoeling zijn. Nochtans is een echt circulatieplan nodig voor de leefbaarheid van Rumbeke. “ Volgens N-VA wijst die ene wegversmalling die veel nauwer is dan de andere geïnstalleerde versmallingen op een verborgen agenda. “Zijnde het doorvoeren van een feitelijke knip”, oordeelt Brecht Vermeulen. “Voor ons is dit onaanvaardbaar. We blijven een grondige meting van de verkeersstromen eisen, rekening houdend met de schoolomgeving en de nieuwe verkeersinfrastructuur rond AZ Delta en Top Motors, alvorens enige beslissing te nemen. Zonder cijfers en simulaties doet men aan blinde besluitvorming. De CD&V verspert blijkbaar zelf haar weg vooruit.”