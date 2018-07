Groeit kunstkip uit tot kunstgevel? 13 juli 2018

Roeselare Kunstenaar David Maertens spendeerde tien uur in een hoogtewerker om de gigantische kip aan de gevel van horecazaak De Peuzelaere in de Noordstraat om te turnen tot een kleurrijk kunstwerk.

"Jurgen Lievens, bezieler van het project Kunst in de stad Roeselare, vroeg of ik een bijdrage wou leveren", vertelt David. "Ik ging op zoek naar een opvallend object dat ik een make-over kon geven. Kevin Soenens gaf me zijn fiat. Straks komen er nog twee eieren en een kip in de zaak bij. Bovendien droom ik ervan om heel de gevel van De Peuzelaere onder handen te nemen analoog aan m'n ouderlijke huis in Lichtervelde. Ik ben hiervoor nog op zoek naar iemand die een hoogtewerker ter beschikking wil stellen." Wie wil helpen kan mailen naar info@depeuzelaere.be. (CDR)