Groeiende arbeidskrapte bedreigt groei West-Vlaamse bedrijven Charlotte Degezelle

05 december 2018

13u26 1 Roeselare VDAB en Unizo West-Vlaanderen trekken aan de alarmbel. Uit recente cijfers blijkt dat de krapte op de West-Vlaamse arbeidsmarkt in 2018 gestegen is. Er zijn meer openstaande vacatures dan werkzoekenden. Uit een bevraging van Unizo blijkt dat 87 procent van de werkgevers nu al moeilijk personeel vindt en 72,5 procent geeft aan dat de groei van hun bedrijf hierdoor geremd wordt.

Eind november telde onze provincie 26.384 niet-werkende werkzoekenden. Dat zijn er 2.402, of 8,3 procent, minder dan vorig jaar. “West-Vlaanderen heeft bovendien de laagste werkloosheidsgraad van alle provincies: 4,8 procent ten opzichte van 6,1 procent gemiddeld in Vlaanderen”, weet John Devinck van VDAB. “Dat lijkt op het eerste zicht goed nieuws, maar daartegenover staat dat VDAB West-Vlaanderen de voorbije twaalf maanden 52.280 vacatures heeft ontvangen. Dat betekent een stijging van 13,8 procent. Eind oktober 2018 stonden nog 8.511 van deze vacatures open. In 2014 waren er per vacature nog acht niet-werkende werkzoekenden, nu gaat het nog om amper 3,25 werkzoekenden. Daardoor hebben werkgevers het vaak moeilijk om vacatures in te vullen.”

Dit weinig rooskleurige nieuws wordt bevestigd door een bevraging van Unizo bij tweehonderd leden met minstens vijf werknemers. 87 procent vindt nu al moeilijk personeel. “72,5 procent stelt bovendien dat de groei van de onderneming hierdoor geremd wordt”, zegt Kevin Defieuw van Unizo. “De werkgevers verwachten ook geen beterschap. 63,8 procent denkt dat de vacatures in 2019 nog moeilijker ingevuld zullen raken.”

Unizo en VDAB hebben vijf tips voor de ondernemers klaar om zo goed mogelijk om te gaan met de realiteit. “Sta open voor op het eerste zicht minder evidente profielen, zoals ouderen, werkzoekenden met migratie-achtergrond of met een beperking”, somt Defieuw op. “Doe een beroep op de VDAB, investeer via werkplekleren in de arbeidskrachten van morgen en volg een Jobstap-traject bij Unizo dat je ondersteunt op vlak van personeelsbeleid.”

Bij het Roeselaarse logistieke bedrijf Eutraco weten ze als de beste dat het niet makkelijk is om personeel te vinden. Toch proberen ze er het best van te maken. “Wij hebben constant openstaande vacatures voor vrachtwagen- en heftruckchauffeurs en mecaniciens”, zegt Liesbeth Pattyn. “De krappe arbeidsmarkt laat zich dus ook bij ons voelen. Daarom doopten we de personeelsafdeling om tot het ‘people care team’. In het team werken drie mensen, waar het personeelsaspect vroeger een taak tussendoor was. Via het team willen we Eutraco als aantrekkelijke werkgever in de kijker plaatsen, maar ook de zorgen van onze werknemers ter harte nemen. Want goede werknemers houden, is ook een uitdaging.”