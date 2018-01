Gratis wilgenpoten 02u41 0

Voor het derde jaar op rij deelt de provincie via Stad-Land-schap 't West-Vlaamse Hart gratis wilgenpoten uit om deze winter in de wei of de tuin te planten. De vorige drie seizoenen werden zo 2.500 knotwilgen uitgedeeld. Wilgen reserveren kan nog in Roeselare, Ruiselede en Oostrozebeke via www.westvlaamsehart.be. In Staden, Lichtervelde en Ingelmunster zijn alle beschikbare poten al gereserveerd. (SVR)