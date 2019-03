Gratis wilgenpoten op recyclagepark CDR

01 maart 2019

Voor de campagne Bewilg het landschap stelt Roeselare gratis wilgenpoten ter beschikking. Dat doet ze al vijf jaar na elkaar. Omdat het nu het moment is om wilgenpoten te planten, kan je er gratis afhalen in het recyclagepark in Rumbeke. Zo’n 100 streekgenoten gingen er al langs maar er zijn nog een 50-tal wilgenpoten beschikbaar. Wil jij dit jaar nog één of meerdere wilgen in je tuin of weide planten? Neem dan zeker contact op met het recyclagepark via 051/24.74. 90 om je gratis plantgoed te reserveren.