Gratis vakantiekampen voor 20 kinderen 13 april 2018

02u53 0 Roeselare 2.000 kinderen, verspreid over 25 kamplocaties van Idee Kids vzw, werden gisteren uitgedaagd om samen het woord 'samen' te maken en vast te leggen op beeld. Deze actie vond ook plaats in de Broederschool waar Idee Kids vzw tijdens de schoolvakanties neerstrijkt.

"Met deze actie willen we het belang van kwalitatieve opvang en de meerwaarde van samen spelen en van elkaar leren in de vakantieperiodes in de kijker plaatsen", duidt Marlies Verougstraete, communicatieverantwoordelijke Idee Kids vzw de actie. "In het kader van deze actie stuurden we ook een open brief aan de betrokken Vlaamse en Brusselse Ministers. Daarmee vragen wij om hun ondersteuning aan het jeugdwerk kritisch te bekijken en constructief mee te werken aan het jeugdwerk van de toekomst. Wie het 'goed' doet , dient niet afgerekend maar aangemoedigd te worden. Samen zijn we sterk en kunnen alleen dromen van meer vrolijke kinderen op kamp."





Mooi cadeau

In Roeselare inviteerden ze bovendien OCMW-schepen Bart Wenes (CD&V). Die kreeg een mooi cadeau van de paashaas: 20 waardebonnen voor een gratis kamp bij Idee Kids vzw.





"Hij komt vaak in aanraking met gezinnen die het moeilijker hebben. Net om die kinderen ook de kans te geven om zich volledig te ontplooien in een niet-schoolse omgeving, geven wij 20 gratis kampen per locatie weg. " (CDR)