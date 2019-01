Gratis kennismaking met tai chi CDR

08 januari 2019

Benieuwd naar tai chi? Op donderdag 17 januari vindt er in De Kleine Stooringhe in de Blinde Rodenbachstraat een kennismakingsles. Het gaat om een initiatief van de tai chi-school De Zachte Kracht uit Roeselare. Tai chi is oorspronkelijk een oude Chinese interne krijgskunst gekenmerkt door de vloeiende, heel zachte manier van bewegen. De gratis les vindt plaats van 19.20 tot 20.20 uur en dient als kennismaking voor de nieuwe lessenreeks die op donderdag 24 januari start in Rumbeke.