Gratis Bijenfietstocht 26 mei 2018

In het kader van de Week van de Bij organiseren imkervereniging De Mandelbie en Stad-Land-schap 't West-Vlaamse hart op zondag 27 mei een gratis bijenfietstocht. Je kan vrij starten vanaf 13.30 uur aan de bijenhal op de parking van het Sterrebos of aan 't Glazen Huis langs de Moorsledestraat 1 in Oostnieuwkerke. Aan de start en onderweg de fietslus maak je kennis met de wondere wereld van honingbijen en andere bestuivers. Je ontmoet een imker in de publieke stadsboomgaard in het Bergmolenbos, hommels in 't Glazen Huis in Oostnieuwkerke en moestuinierders in de samentuin d'Origine. Op deze halteplaatsen maak je kennis met hun verhaal en relatie met bestuivers. De tocht is ongeveer 28 kilometer lang en te volgen via knooppunten en een plan. Een plan kan je verkrijgen op voormelde startplaatsen. De halteplaatsen zijn tot 17 uur te bezoeken.





(CDR)