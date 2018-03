Gratis amfibieënnamiddag focust op paddentrek 16 maart 2018

Op zaterdag 24 maart wordt er door Natuurpunt Mandelstreke, stad Roeselare en de milieuraad, de werkgroep paddenoverzet Roeselare, de Scouts en 't West-Vlaamse hart een gratis amfibieënnamiddag georganiseerd van 13.30 tot 16.30 uur in de Wolstraat.





Afgelopen dagen staken vele vrijwilligers de handen uit de mouwen om de trekkende amfibieën te redden. Met steun van de provincie en 't West-Vlaamse hart werden paddenschermen opgesteld. Deze beletten de amfibieën om de straat te dwarsen. Vrijwilligers controleren de schermen en zetten de diertjes veilig aan de overkant van de weg. In totaal werden in Roeselare al 694 levende padden en 126 salamanders over gezet.





Er vielen echter al 61 slachtoffers: 43 padden en 18 salamander werden aangereden of door de luchtverplaatsing van voorbijrijdende voertuigen weggeblazen. Ook de komende week wordt nog een massale paddentrek verwacht. Een aangepaste snelheid op landelijke wegen kan nieuwe slachtoffers vermijden. (CDR)