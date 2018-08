Graffitikunstenaars gebruiken fietstunnel als canvas 27 augustus 2018

Tientallen jonge kunstenaars kregen zaterdag een uitzonderlijk canvas voorgeschoteld waarop ze hun creativiteit mochten botvieren: de fiets- en voetgangerstunnel ter hoogte van de Trax-site. Tijdens een 'graffiti-jam', begeleid door muziek, vrolijkten ze de tunnel op. Het initiatief kadert binnen het project 'ik speel met de stad'. "Met dit project gaan we op zoek naar mogelijkheden om het stadscentrum speelser te maken. We willen kinderen zowel letterlijk als figuurlijk meer ruimte geven", duidt jeugdschepen Michèle Hostekint (sp.a) . "Daarvoor slaat we de handen in elkaar met kunstenaars en bewoners. We trachten zo ook te weten te komen hoe kinderen en jongeren Roeselare ervaren vanuit hun eigen leefwereld en samen frissen we de publieke ruimte op een creatieve manier op. " (CDR)