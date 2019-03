Graankaai dag na ongeval met open laadbak weer open voor het verkeer VHS

05 maart 2019

Het ongeval waarbij maandag een vrachtwagen met open laadbak tegen een transportband is gebotst die boven de Graankaai loopt, bleef ook dinsdagvoormiddag nog voor hinder zorgen. De transportband werd maandag nog afgebroken. Dinsdagmorgen bleek het wegdek onveilig omdat er nogal wat zand en olie lag. Daarom moest de brandweer de rijweg weer proper maken. Eerst moest een bulldozer het zand zoveel mogelijk wegscheppen.

Het ongeval is een ferme tegenvaller voor het betonbedrijf Transbeton. Dat gebruikt de transportband namelijk om zand te lossen uit binnenschepen. Dat moet nu voortaan met kipwagens gebeuren, wat veel onhandiger is en ook meer tijd in beslag neemt. In de loop van dinsdagvoormiddag kon de Graankaai weer geopend worden voor het verkeer. Al die tijd moest het verkeer omrijden via de Maïslaan, de Kachtemsestraat en de Rumbeeksegravier.