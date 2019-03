GP Monseré zondag live op Sporza CDR

06 maart 2019

14u16 0

De Grote Prijs Jempi Monseré op zondag 10 maart zal deels op Sporza te zien zijn. De wedstrijd is een eerbetoon aan de Roeselaarse renner die amper zeven maanden nadat hij wereldkampioen werd in 1971 op 22-jarige leeftijd verongelukte in Retie. De wedstrijd volgt dit jaar een nieuw parcours. De start ligt in Aalter, de aankomst in de Sint-Amandsstraat in Roeselare. De wielerwedstrijd is erkend als UCI 1.1-koers en de laatste zestig kilometer van de wedstrijd zullen live op Sporza te volgen zijn.

Naar aanleiding van de wedstrijd is er ook een tijdelijk verkeersreglement uitgevaardigd. Zo is het zondag verboden te parkeren op het Polenplein, de kortparkeerzone van het Stationsplein, op de Botermarkt,... Het reglement vind je op www.roeselare.be onder Bekendmakingen.

