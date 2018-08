GP Monseré verhuist volgend jaar naar voorjaar 08 augustus 2018

De achtste editie van de Grote Prijs Jean-Pierre Monseré wordt in 2019 niet in de zomer verreden, maar op 10 maart. De wedstrijd zal live te volgen zijn op VTM en mogelijk zal het hele parcours aangepast worden.





Of de wedstrijd nog zal starten in Ieper en aankomen in Beveren, waar Monseré begraven ligt, is voorlopig onduidelijk. Wel hoopt de koninklijke wielerclub De Mandelzonen enkele grote namen aan de start te krijgen dankzij de nieuwe datum. (CDR)