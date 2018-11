Gouden Ring Show brengt ruim 7.000 vogels naar Expo 29 november 2018

De Gouden Ring Show palmt op 1 en 2 december opnieuw Expo Roeselare in. De grootste vogelexpo van België is ondertussen aan z'n 26ste editie toe.





De organisatie rekent op meer dan 300 kwekers, die samen met ongeveer 7.000 vogels zullen aan de competitie deelnemen. Ze verwachten dat ongeveer 5.000 bezoekers de tentoonstelling zullen bezoeken om te genieten van de veelheid aan kanaries, parkieten, botvinken en roofvogels.





Ook alle grote firma's in de sector van de petfood komen hun producten aan het publiek voorstellen. Meer op www.goudenring.be. (CDR)