Goud voor Rodenbach Grand Cru op de Brussels Beer Challenge 20 november 2018

Brouwerij Rodenbach is in de prijzen gevallen op de Brussels Beer Challenge.





De hoogste waardering, een gouden award, gaat naar Rodenbach Grand Cru. Rodenbach Classic en Rodenbach FruitAge worden daarentegen vereerd met het Certificate of Excellence 2018. In de categorie fruitbier beloonde de jury Rodenbach Alexander met een bronzen award.





