Goed rapport voor aanpak fijn stof 24 januari 2018

Roeselare heeft minder te kampen met fijn stof, althans al zeker aan het meetpunt in de haven. De stad staat al langer gekend als minder goeie leerling op vlak van luchtkwaliteit. Sp.a-raadslid Gerdi Casier wou tijdens de gemeenteraad graag een stand van zaken weten. Schepen Michèle Hostekint (sp.a) had goed nieuws. "We leveren volop inspanningen om de fijnstofproblematiek onder controle te krijgen", zegt ze. "Dit wordt gecontroleerd op basis van een daggrenswaarde die niet meer dan 35 keer per jaar overschreden mag worden, anders is er sprake van een probleemzone. In 2017 werd die daggrens aan het meetpunt in de haven 24 maal overschreden, aan de Brugsesteenweg. Die cijfers zijn beter dan 2016. En als we de vergelijking maken met 2007, dan ligt het aantal daggrensoverschrijdingen 10 keer lager, wat goed nieuws is voor het klimaat en de volksgezondheid." (CDR)