Gloednieuwe speelpleintjes 'ingespeeld' 10 juli 2018

Met kinderchampagne, snoeptomaatjes, chips en het plechtig doorknippen van een lintje zijn zaterdagochtend twee nieuwe speelpleintjes geopend: eentje in de Marie Yssersstraat en een ander aan de Ange Angilistraat. "Beide speelpleintjes zijn er gekomen op vraag van de buurt", weet jeugdschepen Michèle Hostekint. "Vorig jaar doken de speelcontainers in beide buurten op. Die vielen enorm in de smaak en toonden aan dat er in beide straten wel nood was om een speelplein te realiseren. We hebben dit nog zo snel mogelijk gedaan. Wij vinden spelen heel belangrijk. Kinderen groeien ervan en het maakt hen gelukkig." Op beide speelpleinen werd er niet alleen gesmuld en gedronken, maar ook direct geklauterd, gegleden en geschommeld." (CDR)