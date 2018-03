Glijpartij op parking eindigt ondersteboven in gracht 05 maart 2018

Twee jongemannen die zich vrijdagavond laat in Roeselare met hun auto uitleefden op een verlaten en besneeuwde parking, zullen voortaan allicht twee keer nadenken. Op de parking recht tegenover Euro Shop namen ze op een bepaald moment net iets te veel risico. Hun slippende Opel Astra gleed van de parking en belandde ondersteboven in een gracht, op een behoorlijke afstand van de rijweg. Eén van de inzittenden slaagde er in de noodcentrale te bellen en vertelde dat hij en z'n vriend niet meer uit de wagen raakten. De brandweer vond de auto in het pikdonker pas toen de inzittenden begonnen te claxonneren. De twee jongemannen werden uiteindelijk via de kofferruimte uit de Opel Astra geholpen. Beiden raakten lichtgewond en werden naar het ziekenhuis overgebracht. De 21-jarige bestuurder van Irakese origine verklaarde aan de politie dat hij met de wagen van zijn vader een vriend had opgehaald aan het station en dat ze gestopt waren op de parking om iets te veranderen aan het voertuig. (VHS)