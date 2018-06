Gitsestraat wordt in 2019 heraangelegd 28 juni 2018

De Gitsestraat wordt heraangelegd tussen de Oude Diksmuidestraat en de Roobaertstraat. Vandaag is dit een landelijke weg maar doordat er woonontwikkelingen in de buurt gerealiseerd worden moet de straat omgevormd worden tot een functionele ontsluitingsweg. De bedoeling is om in het voorjaar van 2019 te starten met de werken die gefaseerd uitgevoerd zullen worden. De kost ervan wordt geraamd op 145.950 euro. (CDR)