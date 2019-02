Gitsestraat wordt heraangelegd CDR

26 februari 2019

07u48 0 Roeselare Opdat de toekomstige bewoners van de megaverkaveling Roobaertpark straks vlot hun woningen zouden kunnen bereiken, wordt de Gitsestraat ten noorden van de Bobijnstraat heraangelegd. De stad kiest hierbij voor een klimaatbewuste aanpak.

De heraanleg omvat riolerings-, nuts-en wegeniswerken. In een latere fase, wanneer de bouw van de woningen ten einde is, zullen de voetpaden aangelegd worden. “Zo willen we voorkomen dat de voetpaden vroegtijdig kapot zijn door het werfverkeer. De voetpaden zullen naadloos aansluiten op de oversteekplaatsen zodat de toegankelijkheid voor rolwagens, voetgangers en kinderwagens drempelloos is”, weet schepen van Openbare Werken Griet Coppé (CD&V).

De heraanleg van dit stuk van de Gitsestraat komt er specifiek in het kader van de ontwikkeling van het Roobaertpark. “Het stuk dat als ontsluiting voor de woonwijk dient, leggen we aan in asfalt. Het stuk dat als hoofdverbinding dient, leggen we aan in beton met een groenstrook in het midden. De heraanleg is ook van belang om waterhuishoudkundige maatregelen door te voeren: het aanleggen van een gescheiden rioleringsstelsel. Daarnaast wordt het warmtenet hier doorgetrokken om de nieuwe wijken van hernieuwbare warmte te voorzien. De algemene inrichting van dit deel van de Gitsestraat is met een klimaatbewuste aanpak ontworpen. Er is oog voor een groene omgeving met waterdoorlaatbare maatregelen. Een voorbeeld hiervan zijn de waterpasserende bestrating van de parkeerstroken en opritten.”