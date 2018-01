Giel Ramant: "Komaf maken met ons zwart beest" 02u26 0

Tweede provinciale A

SV De Ruiter liet vorig seizoen op de slotspeeldag de titel liggen op het veld van Zedelgem en Excelsior is stilaan uitgegroeid tot het zwarte beest van SV De Ruiter. Zondag komt Zedelgem naar de De Ruiter afgezakt en liggen de huidige waardeverhoudingen enigszins anders. De Ruiter moet momenteel vrede nemen met een tiende plaats terwijl Zedelgem op nummer twee staat.





"We willen zondag eens komaf maken met dat zwart beest van ons", weet Giel Ramant, Moorsledenaar en leraar lichamelijke opvoeding en wiskunde. "We kenden een zwakke heenronde, maar konden ons net voor Nieuwjaar toch wat herpakken met een zes op zes tegen Gistel en Club Roeselare. Vooral die 0-4-derbyzege op Club Roeselare was een serieuze opsteker voor de hele groep. We hopen in elk geval op een veel betere terugronde en zullen alvast nog proberen er het beste van te maken. We hoeven van geen enkele ploeg schrik te hebben en een stuntzege tegen Zedelgem zou misschien wel voor een ommekeer kunnen zorgen. We begraven de strijdbijl zeker nog niet!" (BPN)